 الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم عن طريق الماستر كارد

2018/11/22 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اطلق مصرف الرافدين ،اليوم الخميس ، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية “واع” انه” تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من ١١٨٤ موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية .

وأوضح البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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