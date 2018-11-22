نائب عن المحور يقر ببيع مناصب ويعتبر الإنسحاب من البرلمان أمر خاطئ

2018/11/22 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقر النائب عن تحالف المحور الوطني، فالح العيساوي، بوجود عمليات بيع وشراء مناصب حكومية.وقال العيساوي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الإنسحاب من البرلمان أمر خاطئ وعادة يكون في الحكومة لكن الإنسحاب من الجلسة هو الاحتجاج على تغريدة السيد مقتدى الصدر، وكان من النواب السنة بكافة القوائم لان التغريدة صورت حيتان الفساد موجودين فقط من المكون السياسي السني".وأضاف، ان "المكون السني وتحديداً المحور الوطني حصل عليه من الجانب الامريكي وكذلك من ايران والسعودية وتركيا وغيرها ولم ينجح أيا منها".وتابع العيساوي "كل ما واجهناه من معاناة في المحافظات المحررة ورغم الانتقادات لكن دخلنا بتحالف البناء والتلميح بالانسحاب من تحالف المحور الوطني من البناء كان رسالة خاطئة ولكن فيه جانب إيجابي بان تغريدة السيد الصدر مرفوضة التي جعلت السنة فاسدين وغير شركاء حقيقيين بالحكومة".ولفت الى ان "رد رئيس تحالف الفتح هادي العامري على السيد الصدر لم نعلم به كما وضعنا بصورة اننا تبع له وهذا لا نقبله كوننا شركاء" مؤكداً "لا ننفي ظاهرة بيع وشراء المناصب ولكن اذا خصص مكون دون غيره فهو أمر غير مقبول واستهداف له".وأشار العيساوي الى ان "من غير الصحيح اتهام ساسة السنة وتحديداً في تحالف البناء ببيع وشراء مناصب ونحن لا نمثل 1% من الفساد الموجود وهو اقل ما موجود مقارنة بالأطراف الأخرى" مبينا "هناك فساد على مستوى شخصي ولكن هناك فساد كتل واحزاب وتغريدة السيد الصدر أساءت لنا بشكل كبير وهي فتحت لنا ملفات ومنها وزارة الدفاع".وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وجه الأثنين الماضي رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري.وقال السيد مقتدى الصدر في تغريدة على {تويتر}، ان" هناك صفقات ضخمة تحاك بين أعضاء {فتح} وبين افراد {البناء} من سياسيي السنة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة وبدعم خارجي لا مثيل له".وأضاف "أخي العزيز اتفقنا سوية ان يدار العراق بطريقة صحيح وبأسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته وتعاهدنا ان نستمر سوية حبا بالعراق وشعبه فأما ان نمضي سوية على ما اتفقنا او ان يأخذوا كل مغانمهم وباي أسلوب يشاءون وتحت انظار الشعب او ان تحاول اصلاح مايقوم به من هم تحت جناحك كما عهدتك فانك لا تجامل على حساب الوطن".وأشار السيد مقتدى الصدر" ولا اذكرك اننا تبانينا على ان يكون العراق هو الكتلة الأكبر مضافا الى انني تحالفت معكم ولم اتحالف مع الفاسدين والميلشياويين واني اضنك على العهد باق ولتكن المقاومة والحشد يدا واحدة من اجل انقاذ ما تبقى من العراق وشعبه".ورد العامري، على رسالة السيد الصدر، وقال "تلقيت رسالتكم عبر وسائل الاعلام مثمنا حرصكم واهتمامكم وفي الوقت ذاته اتمنى من سماحتكم ارسال المعلومات المتوفرة لديكم من اجل متابعتها بكل جدية مع القضاء".وأضاف "نؤكد لكم ان الذي استرخص دمه ودم ابنائه واخوانه ورفاق دربه في سبيل الوطن لا يمكن باي حال من الاحوال ان يجامل احداً على حساب الوطن او ان يسكت على فساد بحق الوطن معاذ الله ونحن على العهد الذي قطعناه بان يكون العراق أكبر همنا وان تكون خدمة العراقيين هدفنا بعيداً عن المحاصصة والطائفية".انتهى

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