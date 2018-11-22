وكفى بالله نصيرا وليا شهيدا عليما حسيبا وكيلا

2018/11/22 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تظن أنك عندما ترتدي معطفك أنه هو من يقوم بتدفئتك؟

الحقيقة أنك أنت من تقوم بتدفئة معطفَك

وما مهمة معطفك إلا منع حرارة جسمك من التسرب

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