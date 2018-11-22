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شاهد بالفيديو | معالي رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يشيد ببرنامج كالوس مع يوسف المحسن وبجرأة الطرح والمضمون
2018/11/22 | 08:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | معالي رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يشيد ببرنامج كالوس مع يوسف المحسن وبجرأة الطرح والمضمون

مصدر الفيديو: usZrqZAevd4

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