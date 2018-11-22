2018/11/22 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | معالي رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يشيد ببرنامج كالوس مع يوسف المحسن وبجرأة الطرح والمضمون

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