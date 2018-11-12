عاصفة رملية تضرب مدينة سيدني

2018/11/22 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استراليا- واعضربت عاصفة رملية مدينة سيدني،اليوم الخميس، أدت إلى حجب الرؤية في بعض المناطق حيث أكدت الحكومة الأسترالية أن العاصفة هي الأسوأ من نوعها منذ عقود في مدينة سيدني وغيرها من المناطق عند الساحل الغربي لاستراليا فيما اطلقت السلطات الصحية تحذير يتعلّق بنوعيّة الهواء في المدينة.

وقد نصحت السلطات جميع الأشخاص الذين يعانون من الربو أو لديهم مشاكل في جهاز التنفسي بتجنّب الخروج من منازلهم إلا عند الضرورة وذلك بسبب النوعية السيئة للهواء الذي تحمله العاصفة.

وأفادت المؤسسة الأسترالية للإرسال «اي بي سي» أن الرمال حولت لون السماء إلى أحمر، وكانت معدلات الغبار في المدينة أعلى بكثير من معدلات السلامة المعتمدة فيها، فيما اكد مكتب علم الأرصاد الأسترالي، إن الجفاف الحاد في وسط أستراليا قد يكون السبب وراء حدوث العاصفة الرملية، إلا أنها الأسوأ منذ أربعينات القرن وتوقع علماء مناخ أن تصل العاصفة إلى نيوزيلندا وأن يبقى تأثيرها بادياً في السماء.

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