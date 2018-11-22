800 رحلة جوية و22 الف مسافر من مطار الناصرية منذ افتتاحه

2018/11/22 | 08:20

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وكالات:

اعلنت ادارة مطار الناصرية الدولي اليوم الاربعاء عن بلوغ عدد الرحلات المدنية المحلية والدولية من المطار 800 رحلة جوية منذ افتتاحه في حين بلغ عدد المسافرين 22 الف مسافر.





وكالات:اعلنت ادارة مطار الناصرية الدولي اليوم الاربعاء عن بلوغ عدد الرحلات المدنية المحلية والدولية من المطار 800 رحلة جوية منذ افتتاحه في حين بلغ عدد المسافرين 22 الف مسافر.وقال بيان للادارة حصل راديو المربد على نسخة منه ان المطار يواصل استقبال جميع انواع الرحلات ومنها رحلات الخطوط الجوية العراقية وبشكل مستمر، مشيرا الى ان المطار يستقطب اعداد كبيرة من المسافرين من محافظات (ميسان و واسط والمثنى والبصرة والديوانية اضافة الى محافظة ذي قار) نافيا ما تم تداوله في وسائل اعلام محلية عن تقليص او الغاء رحلات الخطوط الجوية العراقية.

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