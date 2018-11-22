إطلاق وجبة جديدة من سلف الرافدين

2018/11/22 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادية- كلكامش برس؛ أطلق مصرف الرافدين، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان “انه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من ١١٨٤ موظفاً الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة […]

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