وزير الشباب: الدخول مجاني لمباراة الميناء ونفط الجنوب

2018/11/22 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعقرر وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي،اليوم الخميس، أن يكون الدخول مجاني لمباراة الميناء ونفط الجنوب التي ستقام عصر اليوم ،على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بكرة القدم.وذكر بيان صدر عن مكتب العبيدي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،أن “القرار اتخذ تثمينا لتضحيات اهالي البصرة الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل الحفاظ على العراق بوجه عصابات داعش الارهابية”.واضاف أن “جماهير الفريقين يستحقان ان نقدم لهما الدعم ولاسيما في ديربي البصرة الذي نامل ان يعكس الوجه المشرق للكرة العراقية، وان الوزارة لن تتوانى في تقديم كل مايمكن من اجل رفعة الرياضة العراقية”.

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