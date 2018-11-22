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طبخت عشيقها وقدمته وجبة للعمال!!
2018/11/22 | 08:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجهت النيابة العامة في الإمارات التهمة لسيدة مغربية بقتل عشيقها وطهوه وإطعام أجزاء من جسده لعمال باكستانيين.

ويقول ممثلو النيابة إن السيدة قتلت عشيقها قبل نحو 3 أشهر في مقر إقامتها في مدينة العين لكن الجريمة لم تكتشف إلا أخيرا حين جاء شقيق العشيق للبحث عنه ووجد سنا بشرية في الخلاط، حسب تقرير صحفي.

وذهب […]

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