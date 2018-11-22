2018/11/22 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النيابة العامة في الإمارات التهمة لسيدة مغربية بقتل عشيقها وطهوه وإطعام أجزاء من جسده لعمال باكستانيين.ويقول ممثلو النيابة إن السيدة قتلت عشيقها قبل نحو 3 أشهر في مقر إقامتها في مدينة العين لكن الجريمة لم تكتشف إلا أخيرا حين جاء شقيق العشيق للبحث عنه ووجد سنا بشرية في الخلاط، حسب تقرير صحفي.وذهب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبخت عشيقها وقدمته وجبة للعمال!!) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبخت عشيقها وقدمته وجبة للعمال!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).