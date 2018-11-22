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البعيجي يطالب بتوسيع الخطة الزراعية وزيادة أسعار الحنطة والشعير للموسم المقبل
2018/11/22 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، اليوم الخميس، بتوسيع الخطة الزراعية وزيادة اسعار الحنطة والشعير للموسم المقبل.

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