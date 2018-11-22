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لأسباب أمنية.. تأجيل زيارة المبعوث الأممي إلى الحديدة
2018/11/22 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت مصادر يمنية مطلعة تأجيل زيارة المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، إلى محافظة الحديدة غربي اليمن.

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