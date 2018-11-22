الاستخبارات العسكرية: الإطاحة بمسؤول الاصدارات الاعلامية لداعش جنوب الموصل

2018/11/22 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن "الإطاحة بمسؤول الإصدارات الإعلامية لداعش" في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل.وأضافت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن المعتقل "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

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