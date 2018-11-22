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استمرار انخفاض سعر صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية
2018/11/22 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداستمرت اسعار صرف الدولار بالانخفاض بشكل تدريجي ببورصة الكفاح، والاسواق المحلية اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2018).

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