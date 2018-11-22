نائب عن البصرة: إلغاء قرارات الحكومة السابقة يقتصر على التعيينات وليس مطالب المتظاهرين

2018/11/22 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:نفى النائب عن محافظة البصرة، اسعد عبد السادة عبود، اليوم الخميس، إلغاء مجلس النواب الحالي لقرارات الحكومة السابقة المتعلقة بمعالجة أزمة البصرة وتلبية مطالب المتظاهرين، مؤكدا ان الإلغاء يقتصر فقط على التعيينات بالوكالة والدرجات الخاصة أقرتها الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال.

وقال عبود لـ"الغد برس"، ان "البرلمان الحالي صوت على الغاء القرارات التي صدرت ابان فترة تصريف اعمال الحكومة السابقة، والمتعلقة بتعيين الدرجات الخاصة وبعض التعيينات بالوكالة حصراً".واكد ان "القرارات التي الغيت لا شأن لها بمطالب متظاهري البصرة وقرارات مجلس محافظة البصرة، لانها كانت توصيات عن طريق البرلمان ولا تشمل الالغاء وانما فقط قرارات التعيين بالوكالة التي استنزفت الشعب العراقي".وبين عبود ان "تحالف سائرون طالب بأن ينفذ قانون الإلغاء بأثر رجعي منذ عام 2010 وليس للحكومة السابقة فقط".وصوت مجلس النواب يوم امس الاربعاء، على قرار خاص بقرارات فترة تصريف الاعمال في الحكومة السابقة.وحصلت "الغد برس"، على نص القرار انه "بالنظر لاتخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته السابقة عدداً من القرارات المخالفة للدستور خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي، فقد قرر مجلس النواب ايقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ 7/1/ 2018".ويشير النص الى انه "على رئيس مجلس الوزراء وحكومته الحالية النظر بتلك القرارات واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة".

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