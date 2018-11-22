English | وظائف


عاجل .. مسعود بارزاني يغادر اربيل ويتوجه الى العاصمة بغداد
2018/11/22 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل ..

مسعود بارزاني يغادر اربيل ويتوجه الى العاصمة بغداد

خبر عاجل

عاجل ..

مسعود بارزاني يغادر اربيل ويتوجه الى العاصمة بغداد

كلمات دالّة :

www.shafaaq.com/resources/files/ARABIC/economy/masoud-barzani-650-899595959

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل .. مسعود بارزاني يغادر اربيل ويتوجه الى العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل .. مسعود بارزاني يغادر اربيل ويتوجه الى العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مسعود البارزاني يصل إلى بغداد
⋙ مقتل ثلاثة طلاب واصابة اربعة بتفجير في نينوى
⋙ القبض على متهمين إثنين يعملان ببيع وترويج الذهب المغشوش بأيسر الموصل
⋙ ضبط حالات تلاعب وتزوير واختلاس بأكثر من ثلاثة مليارات دينار في البصرة
⋙ تعرف على مجموعة الزوراء في دوري أبطال آسيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. الا الطالباني : تغريدة مقتدى الصدر اتهام دون دليل !
⋙ فيديو| هكذا احتفل اللبنانيون بميلاد جارة القمر
⋙ بالصورة .. طائرة بارزاني تحط بمطار بغداد والعامري والحلبوسي يستقبلانه
الأكثر شيوعا