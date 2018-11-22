مجهولون يحرقون مدرسة تحت جنح الليل شمالي ذي قار 

2018/11/22 | 11:32

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة محافظة ذي قار اليوم عن قيام مجهولين ليل امس باحراق مدرسة في قضاء الدواية شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة محافظة ذي قار اليوم عن قيام مجهولين ليل امس باحراق مدرسة في قضاء الدواية شمالي المحافظة .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان فرق الدفاع المدني تمكنت ليل امس من اخماد حريق نشب في مدرسة الاستبصار الابتدائية في قضاء الدواية شمالي المحافظة .واوضح ان الحريق اتى على غرفة ادارة المدرسة بالكامل والتهم ملفات الطلبة وكمية من المستلزمات المتعلقة بهم دون ان يوقع اي خسائر بشرية .

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