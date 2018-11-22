بالفيديو .. عبدالله الياور يطالب الحكومة العراقية بتشريع قانون الاعدام بحق الفاسدين

2018/11/22 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب شيخ مشايخ عموم عشائر شمرعبدالله الياور مجلس النواب والحكومة العراقية بتشريع قانون الاعدام, وبذلك يقلل عدد الفاسدين, وأكد ان تجار الحروب لا يزالون منشغلين بفسادهم دون الالتفاف الى معاناة الشعب....

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