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فيديو مروع لحادث دهس والضحايا أطفال
2018/11/22 | 11:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دولية- كلكامش برس؛ لقي 5 أطفال وأصيب 18 آخرون من طلاب المدارس بجروح خطيرة، الخميس، بعدما تعرضوا للدهس بسيارة أثناء عبورهم طريقا في مقاطعة لياونينغ بالصين، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تدهس مجموعة من الطلاب المشاة وراكبي الدراجات الهوائية.

وألقت الشرطة القبض على […]

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