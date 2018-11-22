نيكي الياباني يغلق مرتفعا وتألق الأسهم الدفاعية والمرتبطة بالسياحة

2018/11/22 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، اليوم الخميس، في معاملات متقلبة مع صعود الأسهم الدفاعية والشركات المرتبطة بالطلب على السياحة في البلاد بعد بيانات أظهرت ارتفاعا في أعداد السائحين في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.7 % إلى 21646.55 نقطة، ولم يسجل المؤشر القياسي تحركا يذكر خلال الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % إلى 1628.96 نقطة، على الرغم من أن التعاملات كانت هزيلة، حيث جرى تداول 1.2 مليار سهم فقط وهو أقل مستوى في شهر.

والأسواق اليابانية مغلقة غدا الجمعة بسبب عطلة عامة مع تطلع المستثمرين إلى نتيجة مبيعات الجمعة البيضاء التي تأتي بعد عطلة يوم عيد الشكر في الولايات المتحدة، وهو الوقت الذي ترتفع فيه الأجور وتزداد فيه ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وكان سهم نيسان في بؤرة الاهتمام، مع استعدادها لعقد اجتماع لمجلس الإدارة في وقت لاحق اليوم لعزل رئيس مجلس الإدارة كارلوس غصن بعد التوقيف الصادم لرئيس الشركة الذي كان يحظى بالتقدير يوما، وهو ما قد يمثل بداية لفترة طويلة من الضبابية في تحالفها مع رينو الممتد منذ 19 عاما.

وجذبت الشركات التي تستفيد من إنفاق السائحين مثل الشركات المتخصصة في صناعة مستحضرات التجميل مشترين بعد أن ذكرت المنظمة الوطنية للسياحة في اليابان أن أعداد السائحين في أكتوبر/ تشرين الأول زادت 1.8 % على أساس سنوي إلى 2.646 مليون زائر بعد أن انخفضت في الشهرين السابقين.

وارتفعت أسهم شيسيدو 3.7 % وصعد سهم كوز كورب 4.5 %، وزاد سهم ماتسوموتو كيوشي لإدارة الصيدليات 3.6 %.

وتفوقت أسهم الشركات الدفاعية مثل أسهم السكك الحديدية والشركات العقارية وشركات تصنيع الأغذية على أداء السوق، وارتفعت أسهم سكك حديد وسط اليابان 2.8 % وميتسوبيشي استيت 1.8 %.

وانخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.4 % بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الادعاء الأمريكي يحقق في الأنظمة التي يستخدمها البنك لتتبع غسل الأموال.

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