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“جسر الكتاب”.. مشروع بريطاني لإعمار جامعة الموصل وإحياء مكتبتها
2018/11/22 | 11:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس تشهد جامعة الموصل عملية إعمار لحرمها الجامعي ومرافقها بعد اجتيازها من “فترة مظلمة” عاشتها في ظل سيطرة تنظيم “داعش”.

وكان التنظيم قد احتل الجامعة لأكثر من عامين اخضعها خلالهما لحالة من الاضطهاد والإرهاب.

وما زالت هناك الكثير من الأعمال التي ينبغي أن تنجز خاصة بعد تلك التجربة الصادمة، والدمار الذي خلفته المعارك […]

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