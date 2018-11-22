كُلِّف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء كمرشح تسوية.. وهذه هي مشكلته الأساسية

2018/11/22 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حارث حسن كتب عادل عبد المهدي، قبل بضعة أسابيع من أدائه اليمين رئيساً جديداً للوزراء في العراق في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقالاً قال فيه إنه سيرفض المنصب لأن “الشروط (المناسبة للنجاح) غير متوفرة”.وتابع أنه حتى لو دعمته القوى السياسية، سرعان ماسوف تُبدّل مسارها عندما يبدأ بالعمل على معالجة مشكلات جدّية بطريقةٍ يعتبرونها […]

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