الإطاحة بـ

2018/11/22 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان ، إن مفارزها "أطاحت وبعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والدقة بمسؤول الاصدارات الاعلامية لعصابات داعش الارهابية واحد مروجي الاشاعات وافلام القتل لتلك العصابات بعد ان تم استدراجه لكمين محكم في ناحية القيارة بالموصل وتلقي القبض عليه".وأضافت ، أن المعتقل "هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".انتهى ..م ف

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