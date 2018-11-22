مسعود بارزاني يصل العاصمة بغداد

2018/11/22 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الى العاصمة بغداد, اليوم الخميس, في زيارة اعلن اعنها امس الاربعاء.

وذكر مصدر ان" بارزاني من المقرر ان يلتقي مع كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ومسؤولين اخرين كبار".

وذكرت مصادر صحفية ان بارزاني سيجتمع اليوم الخميس مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير المالية فؤاد حسين".

واشارت الى انه" وبحسب انباء غير رسمية فان بارزاني ربما سيزور مدينة النجف الاشرف للاجتماع بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".

انتهى..م.ر

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