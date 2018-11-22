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مجلس الوزراء الإماراتي يحدد موعد احتفالات اليوم الوطني
2018/11/22 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، موعد احتفالات اليوم الوطني الـ 47 للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة في الفترة من 25 الى 28 نوفمبر على أن يتم إحياء ذكرى يوم الشهيد الخميس 29 نوفمبر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن مجلس الوزراء ترك مساحة للوزارات والجهات الاتحادية لتحديد أي من الأيام في الفترة ما بين يومي الأحد والأربعاء للاحتفال باليوم الوطني، ويتم تخصيص يوم الخميس لإحياء ذكرى يوم الشهيد فقط.

وتتضمن فعاليات إحياء ذكرى “يوم الشهيد ” يوم الخميس 29 نوفمبر تنكيس الأعلام الساعة الثامنة صباحا، ووقفة دقيقة الدعاء الصامت في الساعة 11:30 تتبعها مراسم رفع علم الدولة مصحوبا بالسلام الوطني في كل المؤسسات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة.

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