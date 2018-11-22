نائب تطالب البنك المركزي بعرض درجاته الوظيفية كافة

2018/11/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، محافظ البنك المركزي بعرض الدرجات الوظيفية الخاصة في البنك كافة والتي لم

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