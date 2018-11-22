مجموعة اولى نارية بقرعة كأس الاتحاد الآسيوي

2018/11/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



جرت فعاليات قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2019، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوقعت القرعة في غرب آسيا مجموعة حديدية، وهي على الشكل التالي:

المجموعة A

النجمة اللبناني

الجيش السوري

الفيصلي أو الوحدات

الهلال القدس الفلسطيني أو النصر العماني.

المجموعة B

النجمة البحريني

الاتحاد السوري

الكويت أو كاظمة

الجزيرة الأردني

المجموعة C

العهد اللبناني

المالكية البحريني

السويق العماني

القادسية الكويتي

وعن منطقة الآسيان

المجموعة F: هانوي الفيتنامي وتامبينيس السنغافوري ويانون يونايتد أو زويكابين الميانماري وناغا ورد الكمبودي.

المجموعة G: سيريس نيجروس أو دافاو الفيليبيني، بيجاميكس الفيتنامي، إندونيسيا 1 أو إندونيسيا 2 وشان يونايتد الميانماري.

المجموعة H: هوم يونايتد السنغافوري، كايا الفيليبيني، لاو تويوتا من لاوس وفريق إندونيسي.

آسيا الوسطى

المجموعة D: إف سي استقلال أو بيجار تاداس الطاجكستاني، التين آسير التركمانستناني، دورزوي القرغيزي، والرابح من طاجكستان وتركمنستان وقيرغيستان.

المنطقة الجنوبية

المجموعة E: مينرفا بونجاب الهندي، الرابح من بنجلادش، بطل الدوري في نيبال والفائز من الهند وبوتان وسيريلنكا.

المنطقة الشرقية

المجموعة I: كيتش أو بيجوس من هونج كونج، 4.25 الكوري، هانج ين من تايبين والفائز من هونج كونج وكوريا ومنغوليا.انتهى أ د

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