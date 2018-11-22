(محدث) بغداد في انتظار الزعيم الكوردي مسعود بارزاني

2018/11/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصل بعد قليل

من المقرر أن يصل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية ، للاجتماع بكبار القادة العراقيين على رأسهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ، الذي يتوقع ان يكون اولى لقاءات الزعيم الكوردي في بغداد معه .

بيان رسمي من مكتب الزعيم الكوردي ، صدر (قبل قليل) تلقت(باسنيوز) نسخة منه ، قال ان الرئيس بارزاني ووفد مرافق له توجه الى بغداد عبر مطار اربيل الدولي.

مضيفاً ، سيجتمع بكبار المسؤولين في الاطراف السياسية العراقية حيث سيبحث معهم "الحقوق الدستورية لشعب كوردستان ، وتطبيع الوضع في في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان ، ومعالجة المشاكل القائمة بين الاقليم وبغداد".

كما هذا ومن المتوقع أن يجتمع الزعيم الكوردي مع كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

فيما أشارت مصادر عراقية ، إلى أن الرئيس بارزاني سيجتمع أيضاً مع كل من نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم.

زيارة الزعيم الكوردي هذه للعاصمة العراقية تأتي في إطار الجهود لإنهاء الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، والتوصل لاتفاق بصدد المشاكل المستمرة منذ سنوات بين إقليم كوردستان والعراق .

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للرئيس بارزاني إلى العاصمة العراقية، بعد استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر/ أيلول 2017 والحملة العسكرية العراقية غير المبررة التي أعقبته في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام على مدينة كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ (المتنازع عليها).

كما تعتبر الزيارة دعماً لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي .

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