2018/11/22 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مكتب ميسان / س .ع

أعلنت شركة نفط ميسان ، الخميس، بانها بصدد افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط الذي يعد اضخم مجمعاتها النفطية والذي سيسهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / نفط ميسان : افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط والذي سيسهم في زيادة الانتاج النفطي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / نفط ميسان : افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط والذي سيسهم في زيادة الانتاج النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).