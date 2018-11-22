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واع / نفط ميسان : افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط والذي سيسهم في زيادة الانتاج النفطي
2018/11/22 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع/  مكتب ميسان / س .ع

أعلنت شركة نفط ميسان ، الخميس، بانها بصدد افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط الذي يعد اضخم مجمعاتها النفطية والذي سيسهم

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