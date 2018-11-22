الاستخبارات العسكرية: القبض على مسؤول الأصدارات الإعلامية لداعش جنوب الموصل

2018/11/22 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على مسؤول الأصدارات الإعلامية لتنظيم داعش جنوب مدينة الموصل.وقالت مديرية الاستخبارات في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والدقة، تمكنت من القاء القبض على مسؤول الاصدارات الاعلامية لعصابات داعش الارهابية واحد […]

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