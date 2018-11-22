2018/11/22 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..فجرت صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية، الخميس، فضيحة جديدة تكشف عن إقامة الأمير تركي الفيصل، رئيس المخابرات السعودية السابق، حفلا صاخبا تخلله “شرب النبيذ” لمجموعة تضم 50 صحفياً ومفكراً وسياسياً أمريكياً، وذلك ضمن مساعيه لتبرئة محمد بن سلمان من دم الكاتب جمال خاشقجي.وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “الأمير تركي الفيصل واجه سلسلة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فضيحة جديدة بطلها أمير سعودي في نيونيورك ..



وهذه تفاصيلها alansaar.

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