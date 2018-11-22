تفجير يستهدف عجلة تقل طلاب يوقع قتلى وجرحى بينهم جنوبي الموصل

2018/11/22 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مسؤول محلي يوم الخميس ان 11 مدنيا غالبيتهم من طلاب المدارس سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير استهدف عجلة كانت تقلهم جنوب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال مدير ناحية الشورة خالد الجار ، ان اربعة مدنيين قتلوا فيما اصيب سبعة اخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع "بيك اب" كانت تقلهم الى مدرسة في قرية زلحفة ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل.واوضح الجار بان العبوة زرعت حديثا وان غالبية الضحايا والجرحى من الطلاب. وانتقد الجار اداء صحة نينوى التي قال عنها بان الخدمة الصحية في المركز الصحي بالناحية ضعيفة جدا ولا تمتلك عجلة اسعاف ما اجبرنا على نقل الجرحى الى ناحية حمام العليل جنوب الموصل فضلا عن اداء مشابه ومتلكئ للشرطة في عملها.

واضاف ان مركز شرطة الشورة لا يمتلك الاعداد الكافية من الشرطة ولديه عجلة واحدة وهي خارج الخدمة رغم ان استحقاق الناحية هو مديرية قسم للشرطة.

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