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الرئيس البارزاني يصل الى بغداد
2018/11/22 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو - أربيل

وصل الرئيس مسعود البارزاني ، اليوم الخميس ، إلى العاصمة العراقية بغداد.وكان في استقبال البارزاني رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والقيادي في تحالف الفتح هادي العامري.يتبع ...

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