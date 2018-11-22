الرئيس البارزاني يصل الى بغداد

2018/11/22 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وصل الرئيس مسعود البارزاني ، اليوم الخميس ، إلى العاصمة العراقية بغداد.وكان في استقبال البارزاني رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والقيادي في تحالف الفتح هادي العامري.يتبع ...

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