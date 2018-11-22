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دعوات للعصيان المدني ومقاطعة انتخابات البحرين
2018/11/22 | 14:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعت القوى السياسيةُ والثورية البحرينية الى مقاطعة الانتخاباتِ النيابية في البحرين التي قرر النظام اجراءها السبت المقبل.

كما قامت تلك القوى بتنظيمِ عريضةٍ شعبيةٍ تدعو

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