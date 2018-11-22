2018/11/22 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت القوى السياسيةُ والثورية البحرينية الى مقاطعة الانتخاباتِ النيابية في البحرين التي قرر النظام اجراءها السبت المقبل.كما قامت تلك القوى بتنظيمِ عريضةٍ شعبيةٍ تدعو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات للعصيان المدني ومقاطعة انتخابات البحرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات للعصيان المدني ومقاطعة انتخابات البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).