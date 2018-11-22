التغيير: قرارات العبادي بفترة غياب البرلمان مخالفة للدستور

2018/11/22 | 14:23

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اكدت النائب عن كتلة التغيير بهار محمود ان القرار الذي صدر عن مجلس النواب امس يخص القرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر

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