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التغيير: قرارات العبادي بفترة غياب البرلمان مخالفة للدستور
2018/11/22 | 14:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

  اكدت النائب عن كتلة التغيير بهار محمود ان القرار الذي صدر عن مجلس النواب امس يخص القرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر

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