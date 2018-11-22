الإسترليني يرتفع بأكثر من 1% مع قرب صفقة البريكست

2018/11/22 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت العملة المحلية لبريطانيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الخميس، مع آمال التوصل لاتفاق بشأن البريكست.

وتأثرت العملة البريطانية إيجابياً من تطورات البريكست وسط محاولات رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي تمرير عملية المغادرة لعضوية الاتحاد الأوروبي باتفاق رغم الاستقالات التي واجهت حكومتها في الأسبوع الماضي.

وكشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" اليوم أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي يسعون لوضع الصيغة النهائية لمستقبل العلاقات بين بريطانيا وبروكسل بعد تنفيذ البريكست المزمع إتمامه في مارس المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع سفراء 27 دولة أوروبية في وقت لاحق من اليوم قبل القمة المخططة عقدها يوم الأحد المقبل.

وبحلول الساعة 10:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.03% ليصل إلى 1.2909 دولار.

كما صعدت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة تزيد عن 0.6% ليهبط اليورو إلى 0.8851 إسترليني.

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