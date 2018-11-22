محدث- النفط يعمق خسائره.. والغاز الطبيعي يتراجع 5.5%

2018/11/22 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها في تعاملات اليوم الخميس، مع طفرة الإنتاج الأمريكي من الخام لكن تكهنات قيام أوبك بخفض الإمدادات قلصت من الخسائر، كما تراجع الغاز الطبيعي بنحو 5.5%.

ويأتي الهبوط في أسعار الذهب الأسود بعد أن أظهرت بيانات بالأمس أن المخزونات النفطية بالولايات المتحدة تواصل الصعود للأسبوع التاسع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017.

وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن إنتاج الولايات المتحدة النفطي لا يزال عند أعلى مستوى في تاريخه عند 11.700 مليون برميل يومياً بالتزامن مع هبوط عدد منصات التنقيب عن الخام بنحو 3 منصات في الأسبوع الجاري.

لكن في الوقت نفسه ينظر المستثمرون باهتمام إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمزمع عقده في 6 ديسمبر المقبل من أجل مناقشة خفض المعروض من الخام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بالشكر إلى السعودية بالأمس بعد أن أشاد بتراجع أسعار النفط خلال فترة وجيزة.

من جانبه، خفض بنك "جي.بي.مورجان" توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 73 دولاراً للبرميل في العام المقبل مقابل 83.50 دولار للبرميل تقديرات سابقة كما يرى أنه سوف يسجل 64 دولاراً للبرميل في عام 2020.

وبحلول الساعة 10:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير بنسبة تزيد على 0.7% ليهبط إلى 63.01 دولار للبرميل.

وفي نفس التوقيت، هبط سعر عقود الخام الأمريكي الآجلة بنحو 1.04% ليتراجع "نايمكس" إلى 54.06 دولار للبرميل.

وخلال تعاملات اليوم، هبط سعر العقود المستقبلية للغاز الطبيعي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 5.4% ليسجل 4.21 دولار لكل مليون وحدة بريطانية حرارية.

وكانت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي ليكون الهبوط الأول في موسم الشتاء.

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