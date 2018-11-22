مبيعات المركزي العراقي من العملة تتراجع 99 ألف دولار

2018/11/22 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، اليوم الخميس، إلى إلى 172.06 مليون دولار؛ مقابل مبيعات قيمتها 172.16 مليون دولار يوم أمس الأربعاء؛ بنحو 98.77 ألف دولار.

وأوضح المركزي، في بيان، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفاً، وشركة تحويل مالي واحدة.

ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج مزاد يوم الأحد؛ موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 197.26 مليون دولار.

وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 171.37 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بنحو 25.89 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

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