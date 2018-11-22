تعرف على موعد مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا

2018/11/22 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر انتهت مراسم قرعة دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة 2019، والتي شهدت مجموعات نارية، حيث من المنتظر أن نشهد مواجهات مثيرة في دور المجموعات.

وتنتظر جماهير كرة القدم العربية وبالتحديد المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا معرفة موعد مباريات لنسخة الجديدة من دور المجموعات.

وستكون موعد مباريات الجولة الأولى بالمجموعات الأربعة الخاصة بغرب آسيا كما يلي : اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم جول 50 | ميسي أم رونالدو - من كان الأفضل في 2018؟

إليكم مجموعات غرب آسيا من دوري الأبطال..#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/NsZD2g7gJV

— موقع قول السعودي (@GoalSA) November 22, 2018- المجموعة الأولى "4 مارس 2019" :

الوصل الإماراتي يواجه الفائز من ملحق (النصر السعودي-أجمك الاوزبكي-استيكول الطاجيكي) على ملعب زعبيل

الزوراء العراقي يواجه الفائز من ملحق (الغرافة القطري-ذوبهان الايراني-الكويت الكويتي-الوحدات الاردني) على ملعب الفائز من الملحق

- المجموعة الثانية "4مارس 2019" :

الاتحاد السعودي يواجه الفائز من ملحق (الريان القطري-سايبا الايراني-مينريفا الهندي) على ملعب الجوهرة

لوكومتيف الأوزبكي يواجه الوحدة الاماراتي "ملعب لوكومتيف".

- المجموعة الثالثة "5 مارس 2019" :

العين الاماراتي يواجه الهلال السعودي (ملعب هزاع بن زايد).

الدحيل القطري يواجه استقلال طهران (ملعب الدحيل).

- المجموعة الرابعة "5 مارس 2019" :

الأهلي السعودي يواجه السد القطري (ملعب الجوهرة).

پرسپوليس الايراني يواجه الفائز من ملحق (النصر الاماراتي-القوة الجوية العراقي- باختاكور الاوزبكي) على ملعب ازادي.

وبشكل عام ستكون مواعيد مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا كما يلي :

الجولة الأولى | 4 ، 5 مارس

الجولة الثانية | 11 ، 12 مارس

الجولة الثالثة | 8 ، 9 أبريل

الجولة الرابعة | 22 ، 23 أبريل

الجولة الخامسة | 6 ، 7 مايو

الجولة السادسة | 20 ، 21 مايو

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