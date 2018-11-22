روما يحاول خطف روجاني من يوفنتوس

2018/11/22 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية إيطالية أن روما اتصل بوكيل أعمال دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، في محاولة منه للتعاقد مع اللاعب الشاب الإيطالي.

وحاول تشيلسي ضم روجاني الصيف الماضي وعرض ما يقارب 54 مليون يورو بحسب التقارير الصحفية ولكن يوفنتوس رفض التفريط بلاعبه.

وذكرت "لاجازيتا" أن مونشي، المدير الرياضي لروما، التقى مع وكيل اللعب بمقر تدريبات روما في تريجوريا لمعرفة مدة إمكانية ضمه.



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وكان وكيل اللاعب صرح في وقت سابق مع "آر إم سي" أن الأمر ليس بيده أو بيد روجاني ليقرر البقاء أو الرحيل، وأن مسألة بيعه مستبعدة.

وأشار التقرير أن يوفنتوس يسعى لتجديد عقد روجاني حتى 2023 بدلاً من 2021 رغم قلة مشاركاته مع الفريق الأول.

وكان والد اللاعب نشر رسالة على حسابه على فيسبوك أبدى فيها غضبه من عدم مشاركة نجله كأساسي مع المنتخب والنادي، وقال إن الوضع سيتغير قريباً.

وكان روجاني قد انضم في 2015 من إمبولي، وهذا الموسم شارك في ثلاث لقاءات فقط بكل المسابقات مع يوفنتوس.

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