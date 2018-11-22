لماذا رفض محافظ واسط الجديد استقبال التهاني؟

2018/11/22 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط: الفرات نيوز} رفض محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي استقبال التهاني بمناسبة تسنمه منصب المحافظ .وذكر المياحي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} " أهلي وناسي واحبتي الكرام من اللحظة الاولى التي تحملت بها مهام المحافظة حملت همومكم واحلامكم وتطلعاتكم على عاتقي ، وكل وقتي اصبح ملك لكم لذا اعتذر بكل الود والحب والاحترام عن استقبال التهاني والمهنئين في ديوان المحافظة او اي مكان آخر ".واضاف " واعينوني على خدمتكم واعلم جيدا مدى حبكم وقد وصلتني كل تهانيكم ".واصدر رئيس الجمهورية برهم صالح ، يوم امس الاربعاء ، مرسوما جمهوريا بتعيين محمد جميل المياحي محافظا لواسط .وكان مجلس محافظة واسط قد انتخب، في يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الحالي، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني محمد جميل المياحي محافظاً جديداً لواسط خلفاً للمحافظ السابق محمود الملا طلال الذي فاز بعضوية مجلس النواب كنائب عن تيار الحكمة الوطني.انتهى

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