العميد يحيى رسول : الحدود العراقية - السورية مؤمنة بالكامل من قبل الجيش والحشد والطيران المُسير

2018/11/22 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث بإسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن الحدود العراقية - السورية مؤمنة ومحصنة بشكل كامل من قبل الجيش والحشد الشعبي وحرس الحدود والطيران الجوي والمُسير ، العميد رسول أضاف في إتصال هاتفي مع نشرة آفاق أن القوات المشتركة تقوم بعمليات مراقبة مستمرة للحدود العراقية - السورية لرصد أية تحركات لعناصر التنظيم الإرهابي وإستهدافهم بشكل مباشر داخل الأراضي العراقية السورية بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجانب السوري ، موضحاً أن قوات الحشد الشعبي تعمل ضمن منظومة الدفاع العراقية وكان لها دور فعال ومؤثر في محاربة الإرهاب ولديها تعاون وتنسيق مشترك مع كافة القطعات العسكرية ولا يحق لأية جهة التجاوز عليها أو إستهدافها سواء من قبل القوات الأميركية أو غيرها ، وأشار إلى عدم الحاجة لأية قوات أجنبية مقاتلة على الأراضي العراقية من قبل التحالف الدولي أو غيره والأمر ينحصر فقط على الإستشارة والتدريب وتعزيز الجهد الإستخباري والتسليح والتجهيز ، مبيناً أن القوات المشتركة مستمرة في عملياتها العسكرية براً وجواً من أجل تأمين البلد وسلامة أراضية وحماية المواطنين من أية إعتداءات خارجية تقوم بها الجماعات الإرهابية .

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