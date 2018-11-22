2018/11/22 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقيلي تعلن إدراج فقرة انشاء الممر الثاني لطريق البتيرة بميسان في الموازنة

بغداد/...اعلنت النائب عن محافظة ميسان وعضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، الخميس، انها حصلت على موافقة بأدراج فقرة انشاء الممر الثاني لطريق البتيرة الذي يربط محافظة ميسان بثلاث محافظات عراقية ضمن قانون الموازنة المالية لعام 2019.

وقالت العقيلي في بيان ، ان "انها حصلت على موافقات من اللجنة المالية الحكومية واللجنة المالية النيابية بأدراج فقرة انشاء الممر الثاني لطريق البتيرة في محافظة ميسان في الموازنة المالية لعام 2019.".

وتابعت ان "طريق البتيرة هو ممر واحد وتسبب بالالاف الحوادث المرورية وهو طريق استراتيجي تجاري يربط ميسان بمحافظات ذي قار والديوانية ومهمة انشاء ممر ثاني مشروع مهم للمحافظة".انتهى 3

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