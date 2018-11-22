الكعبي يطالب بتشريع قانون العنف الاسري

2018/11/22 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

طالب عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي على ضرورة تشريع قانون العنف الاسري خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى ان أخطر انواع العنف الذي تتعرض له المرأة هو الذي يحدث وقت ” الحروب والنزاعات ” ، مبينا سعي مجلس النواب لتشريع قوانين تتعلق بالعقوبات بما يَضمن العدالة والإسراع في إيقاع العقوبة على ألجاني .

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس في افتتاح اعمـــال ورشة العمل لاقرار الاستراتيجية الوطنية للعنف القائم على النوع الاجتماعي ، التي جرت في مجلس النواب وحضرتها وكالة الانباء العراقية “واع” .

ودعا الكعبي خلال كلمته اليوم الخميس في افتتاح اعمـــال ورشة العمل لاقرار الاستراتيجية الوطنية للعنف القائم على النوع الاجتماعي ، التي جرت في مجلس النواب وحضرتها وكالة الانباء العراقية “واع” وسائل الاعلام كافة لمواجهة ظاهرة العنف بصورة عامة من خلال وضع أنظمة وضوابط جديدة للصورة والمشهد ، مشددا على وجوب حجب مشاهد العنف والتهويل ، مراعاة لوضع المجتمع وانسجاما مع الذوق العام ، مطالبا إياها باستبدال تلك المشاهد بآخرى داعمة للمبادرات المتعلقة بالعنف المجتمعي والنتائج السلبية المترتبة عليه .

واوضح الكعبي” اهمية تسليط وسائل الاعلام اهتماماتها على برامج التعليم والتوعية والإرشاد لشرائح المجتمع وبما يضمن تعزيز الحوار وفض النزاعات وتفعيل دور التنشئة الاجتماعية في المناهج التربوية والاكاديمية .

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