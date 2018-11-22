2018/11/22 | 14:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بداية المباراة : السماوة x الديوانية – الجولة الثامنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/22 | 14:38.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة : السماوة x الديوانية – الجولة الثامنة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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