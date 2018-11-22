English | وظائف


بداية المباراة : السماوة x الديوانية – الجولة الثامنة
2018/11/22 | 14:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بداية المباراة : السماوة x الديوانية – الجولة الثامنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/22 | 14:38.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة : السماوة x الديوانية – الجولة الثامنة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بداية المباراة : السماوة x الديوانية – الجولة الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).


كامل التفاصيل في: الرياضة الان ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تحقيق بعقوبة تصدق اعترافات إرهابي شارك بقتل مواطنين من كربلاء والأنبار
⋙ النزاهة تكشف عن حالات تلاعب وتزوير واختلاس بأكثر من 3 مليارات في البصرة
⋙ الدنمارك تعلق تصدير أسلحة للسعودية
⋙ تتهمه بأرتكاب جرائم حرب.. رفع قضيتين ضد ولي عهد أبو ظبي في باريس
⋙ عبد المهدي.. هل يقهر المستحيلات بحكومته؟
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| ماي تحرز تقدما في لقائها مع يونكر بشأن بريكست في بروكسل
⋙ شاهد بالفيديو | مراسيم تسلم محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي مهامه - 2018/11/22
⋙ بالصور.. العثور على تمثال أثري ثمين في ذي قار يحمل شيئاً مثيراً
الأكثر شيوعا