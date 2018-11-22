2018/11/22 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أقدم باكستاني في مدينة لاهور الأثرية شرقي باكستان، على قتل زوجتيه رميًا بالرصاص؛ لوضع حد للثرثرة والاشتباكات اليومية بينهما، ومن ثم لاذ بالفرار.وأوضحت الأنباء الواردة من المنطقة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة مروعة ….



رجل يقتل زوجتيه بالرشاشة لوضع حد للثرثرة اسرار ميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة مروعة …. رجل يقتل زوجتيه بالرشاشة لوضع حد للثرثرة) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة مروعة …. رجل يقتل زوجتيه بالرشاشة لوضع حد للثرثرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).