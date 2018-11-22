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جريمة مروعة …. رجل يقتل زوجتيه بالرشاشة لوضع حد للثرثرة
2018/11/22 | 14:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أقدم باكستاني في مدينة لاهور الأثرية شرقي باكستان، على قتل زوجتيه رميًا بالرصاص؛ لوضع حد للثرثرة والاشتباكات اليومية بينهما، ومن ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت الأنباء الواردة من المنطقة، […]

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رجل يقتل زوجتيه بالرشاشة لوضع حد للثرثرة اسرار ميديا.

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