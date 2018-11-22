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بالصور.. العثور على تمثال أثري ثمين في ذي قار يحمل شيئاً مثيراً
2018/11/22 | 14:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ عثرت شرطة حماية الآثار والتراث في ذي قار على تمثال يعتقد انه ملك سومري ولقى أثرية أخرى.

وذكر بيان لشرطة ذي قار “عثرت الدوريات على 14 قطعة أثرية من اللقى الأثرية ‏السطحية في مناطق زبلام والسيدية القريبتين من مدن الشطرة والدواية, ومناطق جوخه ‏والمدائن (المدينة) القريبتين من قضاء الرفاعي وناحية النصر”.‏ وبين، […]

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