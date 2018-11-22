2018/11/22 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على افراد خلية إرهابية في القيارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعتقل أفراد خلية إرهابية في القيارة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعتقل أفراد خلية إرهابية في القيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).