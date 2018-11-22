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الاستخبارات العسكرية تعتقل أفراد خلية إرهابية في القيارة
2018/11/22 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على افراد خلية إرهابية في القيارة.

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