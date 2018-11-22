اعتصام الاجراء وموظفي العقود في كهرباء الناصرية يؤثر على اعمال الصيانة

2018/11/22 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول فني في محطة كهرباء الناصرية الحرارية :" ان اعتصام الاجراء وموظفي العقود وتركهم مواقع العمل ، كان له تاثير كبير على اداء اعمال الصيانة بعد الامطار الاخيرة.

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