مصدر : عبد المهدي أمهل القوى السياسية نهاية هذا الاسبوع لتقديم مرشحيها للحقائب الشاغرة

2018/11/22 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمهل القوى السياسية حتى نهاية الاسبوع الحالي لتقديم مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية غير المصوت عليها.

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