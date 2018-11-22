English | وظائف


مصدر : عبد المهدي أمهل القوى السياسية نهاية هذا الاسبوع لتقديم مرشحيها للحقائب الشاغرة
2018/11/22 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمهل القوى السياسية حتى نهاية الاسبوع الحالي لتقديم مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية غير المصوت عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : عبد المهدي أمهل القوى السياسية نهاية هذا الاسبوع لتقديم مرشحيها للحقائب الشاغرة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر : عبد المهدي أمهل القوى السياسية نهاية هذا الاسبوع لتقديم مرشحيها للحقائب الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الدنمارك تعلق تصدير أسلحة للسعودية
⋙ تتهمه بأرتكاب جرائم حرب.. رفع قضيتين ضد ولي عهد أبو ظبي في باريس
⋙ عبد المهدي.. هل يقهر المستحيلات بحكومته؟
⋙ مدينة الصدر الطبية في النجف الاشرف تجري عملية جراحية لرفع خثرة دموية من الدماغ
⋙ تعديل: “هدف” السماوة 1 x الديوانية 0 ( كرار بجاي د. 2 )
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| ماي تحرز تقدما في لقائها مع يونكر بشأن بريكست في بروكسل
⋙ شاهد بالفيديو | مراسيم تسلم محافظ واسط الجديد محمد جميل المياحي مهامه - 2018/11/22
⋙ بالصور.. العثور على تمثال أثري ثمين في ذي قار يحمل شيئاً مثيراً
الأكثر شيوعا