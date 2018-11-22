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الاستـراتيجية التركية في الشــرق الاوسط في عهد رجب الطيب اردوغان
2018/11/22 | 14:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقدمة : طالما ارتبطت منطقة الشرق الأوسط بمصالح الدول الكبرى وذلك لما لها من أهمیة إستراتیجیة بفضل موقعها ، فتركیا التي تمثل

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