الاستـراتيجية التركية في الشــرق الاوسط في عهد رجب الطيب اردوغان

2018/11/22 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدمة : طالما ارتبطت منطقة الشرق الأوسط بمصالح الدول الكبرى وذلك لما لها من أهمیة إستراتیجیة بفضل موقعها ، فتركیا التي تمثل

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